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27 листопада 2020, 15:26 24

Зеленський вніс в Раду законопроєкт про відповідальність за недостовірне декларування

27 листопада 2020, 15:26 24
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Законопроєкт переданий на розгляд керівництву Ради
Законопроєкт переданий на розгляд керівництву Ради
Фото: з відкритих джерел
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У Верховній Раді зареєстрували президентський законопроєкт № 4434 про відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Відповідний документ зареєстрований під № 4434. Закон пропонує виключити статтю 366−1 Кримінального кодексу України, і доповнити її новою статтею 366−2 Декларування недостовірної інформації.

За таке правопорушення загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 2500 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на термін від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ініціатором відповідного законопроєкту №4434 є президент України Володимир Зеленський. Головним комітетом визначено комітет з питань правоохоронної діяльності.

Раніше Зеленський вніс до Верховної ради проєкти законів про підтримку бізнесу під час карантину.

Володимир Зеленський ВР президент декларацїї законопроєкт
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