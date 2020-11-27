Зеленський вніс в Раду законопроєкт про відповідальність за недостовірне декларування

Законопроєкт переданий на розгляд керівництву Ради

Законопроєкт переданий на розгляд керівництву Ради

Фото: з відкритих джерел

У Верховній Раді зареєстрували президентський законопроєкт № 4434 про відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Як передає RegioNews, про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Відповідний документ зареєстрований під № 4434. Закон пропонує виключити статтю 366−1 Кримінального кодексу України, і доповнити її новою статтею 366−2 Декларування недостовірної інформації.

За таке правопорушення загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу від 2500 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на термін від 150 до 240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ініціатором відповідного законопроєкту №4434 є президент України Володимир Зеленський. Головним комітетом визначено комітет з питань правоохоронної діяльності.

Раніше Зеленський вніс до Верховної ради проєкти законів про підтримку бізнесу під час карантину.