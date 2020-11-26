Проект бюджета на 2021 год передали в Кабмин на утверждение

После этого документ внесут в парламент для второго чтения

После этого документ внесут в парламент для второго чтения

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Министерство финансов передало в Кабинет министров проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает RegioNews.

По его словам, документ был согласован с Международным валютным фондом.

Подготовленный ко второму чтению и направленный на рассмотрение в Кабмин проект бюджета-2021 в целом совпадает с оценками специалистов Фонда", - рассказал министр.

Марченко напомнил, что сегодня, 26 ноября Министерство финансов успешно завершило консультации с Международным валютным фондом по проекту государственного бюджета на 2021 год.

Основными параметрами переговоров было формирование общего видения с МВФ основных бюджетных показателей в части доходов и расходов основного финансового документа страны, и дефицита", - отметил глава Минфина.

Напомним, в Минфине заявили об успешных переговорах с МВФ по госбюджету.