14:00  26 ноября
Кличко презентовал книгу своих ляпов
11:09  26 ноября
Свыше 87 млн убытков: ГБР провело обыски у сотрудников "Киевоблагролеса"
14:16  26 ноября
В НАПК хотят, чтобы за ложь в декларации на более 1 млн гривен сажали в тюрьму
UA | RU
UA | RU
26 ноября 2020, 17:08 2

Проект бюджета на 2021 год передали в Кабмин на утверждение

26 ноября 2020, 17:08 2
Читайте також українською мовою
После этого документ внесут в парламент для второго чтения
После этого документ внесут в парламент для второго чтения
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министерство финансов передало в Кабинет министров проект закона о государственном бюджете на 2021 год.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает RegioNews.

По его словам, документ был согласован с Международным валютным фондом.

Подготовленный ко второму чтению и направленный на рассмотрение в Кабмин проект бюджета-2021 в целом совпадает с оценками специалистов Фонда", - рассказал министр.

Марченко напомнил, что сегодня, 26 ноября Министерство финансов успешно завершило консультации с Международным валютным фондом по проекту государственного бюджета на 2021 год.

Основными параметрами переговоров было формирование общего видения с МВФ основных бюджетных показателей в части доходов и расходов основного финансового документа страны, и дефицита", - отметил глава Минфина.

Напомним, в Минфине заявили об успешных переговорах с МВФ по госбюджету.

бюджет Минфин закон Кабмин Верховная Рада Сергей Марченко
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
У Зеленского оценили шансы Разумкова стать президентом
26 ноября 2020, 15:46
Стало известно, когда Рада может восстановить ответственность за ложь в декларациях
26 ноября 2020, 15:23
В Раде и правительстве недовольны некоторыми министрами
26 ноября 2020, 10:56
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Новогодний подарок Зеленскому. Министр Чернышов провалит "Большое строительство" под елку
Проигравший победитель: львовский казус Садового
Все публикации »
Олег Саакян
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Все блоги »