Стало відомо, коли Рада може відновити відповідальність за брехню в деклараціях

У Зеленського не виключають можливість відставки усього складу Конституційного суду

У Зеленського не виключають можливість відставки усього складу Конституційного суду

Фото: із відкритих джерел

Вже цього тижня у Верховну Раду внесуть новий законопроект про відповідальність за брехню в електронних деклараціях, яка була скасована рішенням Конституційного Суду.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив представник президента Володимира Зеленського у Конституційному суді і народний депутат Федір Веніславський, передає RegioNews.

За його словами, мова йде про відновлення статті 366 прим. 1 Кримінального кодексу.

На цьому тижні ця стаття КК буде внесена в парламент", - сказав Веніславський.

Він додав, що цей проект закону депутати розглянуть на наступному пленарному тижні. Також нардеп не виключає ймовірність відставки усього складу Конституційного суду.

Цей склад КСУ... є сумнівно легітимним. І викликає дуже багато запитань доброчесність суддів, які голосували. І це поділяється і західними партнерами, і Венеційською комісією. Будемо сподіватися, що до таких крайніх варіантів не дійде. Але якщо дійде - будемо голосувати за відставку усього суду", - сказав Веніславський.

Нагадаємо, Зеленський просить Венеціанську комісію про оцінку конституційної ситуації.