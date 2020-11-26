У Мінфіні заявили про успішні переговори з МВФ щодо держбюджету

Це дозволить продовжити програму МВФ для отримання нового траншу

Це дозволить продовжити програму МВФ для отримання нового траншу

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У Міністерстві фінансів України заявили, що українська сторона успішно завершила переговори з Міжнародним валютним фондом щодо параметрів проєкту держбюджету на наступний рік.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Мінфіну.

В цілому, параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві заявляють, що передумов для початку першого перегляду спільної з МВФ програми stand-by для України, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ та отримання чергового траншу. Сторони обговорювали, зокрема, рамки доходів, видатків і дефіциту.

Нагадаємо, 23 листопада комітет Верховної Ради з питань бюджету не отримував доопрацьований урядом до другого читання проєкт Державного бюджету на 2021 рік, але сподівається отримати його найближчим часом.