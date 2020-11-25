Україна вимагає провести наступного тижня позачергове засідання ТКГ

Планують розглянути питання обміну полоненими

Планують розглянути питання обміну полоненими

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Про це повідомляє пресслужба ТКГ в Telegram, передає RegioNews.

Зокрема, планується розглянути питання обміну полоненими. Крім того, на позачерговому засіданні Україна має намір розглянути:

розблокування російською стороною роботи КПВВ;

фіналізацію домовленості про дев'ятнадцять ділянок розмінування;

фіналізацію домовленості про чотири нових ділянки розведення;

забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України;

доступ гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Ще одна тема, яку планує підняти українська делегація — це вимога розслідувати вбивство українського військового біля Авдіївки, який був поранений у вівторок після обстрілу снайпером, і пізніше помер.

Україна хоче, щоб Росія розслідувала злочин і покарала винних. Також СММ ОБСЄ повинна сприяти в цьому розслідуванні.

Нагадаємо, Росія фактично себе визнала стороною конфлікту, — Арестович про засідання ТКГ.