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25 листопада 2020, 21:01 11

Україна вимагає провести наступного тижня позачергове засідання ТКГ

25 листопада 2020, 21:01 11
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Планують розглянути питання обміну полоненими
Планують розглянути питання обміну полоненими
Фото: Facebook
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Українська сторона Тристоронньої контактної групи має намір провести позачергове засідання ТКГ на наступному тижні.

Про це повідомляє пресслужба ТКГ в Telegram, передає RegioNews.

Зокрема, планується розглянути питання обміну полоненими. Крім того, на позачерговому засіданні Україна має намір розглянути:

  • розблокування російською стороною роботи КПВВ;
  • фіналізацію домовленості про дев'ятнадцять ділянок розмінування;
  • фіналізацію домовленості про чотири нових ділянки розведення;
  • забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України;
  • доступ гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Ще одна тема, яку планує підняти українська делегація — це вимога розслідувати вбивство українського військового біля Авдіївки, який був поранений у вівторок після обстрілу снайпером, і пізніше помер.

Україна хоче, щоб Росія розслідувала злочин і покарала винних. Також СММ ОБСЄ повинна сприяти в цьому розслідуванні.

Нагадаємо, Росія фактично себе визнала стороною конфлікту, — Арестович про засідання ТКГ.

Донбас Україна ТКГ КПВВ засідання Леонід Кравчук
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