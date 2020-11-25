Україна вимагає провести наступного тижня позачергове засідання ТКГ
Планують розглянути питання обміну полоненими
Планують розглянути питання обміну полоненими
Українська сторона Тристоронньої контактної групи має намір провести позачергове засідання ТКГ на наступному тижні.
Про це повідомляє пресслужба ТКГ в Telegram, передає RegioNews.
Зокрема, планується розглянути питання обміну полоненими. Крім того, на позачерговому засіданні Україна має намір розглянути:
- розблокування російською стороною роботи КПВВ;
- фіналізацію домовленості про дев'ятнадцять ділянок розмінування;
- фіналізацію домовленості про чотири нових ділянки розведення;
- забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України;
- доступ гуманітарних організацій до утримуваних осіб.
Ще одна тема, яку планує підняти українська делегація — це вимога розслідувати вбивство українського військового біля Авдіївки, який був поранений у вівторок після обстрілу снайпером, і пізніше помер.
Україна хоче, щоб Росія розслідувала злочин і покарала винних. Також СММ ОБСЄ повинна сприяти в цьому розслідуванні.
Нагадаємо, Росія фактично себе визнала стороною конфлікту, — Арестович про засідання ТКГ.
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