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24 листопада 2020, 19:05 8

Росія фактично себе визнала стороною конфлікту, — Арестович про засідання ТКГ

24 листопада 2020, 19:05 8
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Радник української делегації в ТКГ вважає, що тепер переговори пожвавляться
Фото з відкритих джерел
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Представник Росії в Тристоронній контактній групі підтримав план дій, запропонований представниками ОРДЛО. Подробиці розповів радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеканал "Україна 24".

Як розповів Арестович, фактичним визнанням їхньої безпосередньої участі у війні на Донбасі є підтримка росіянами запропонованого бойовиками плану по Донбасу.

Якщо вони беруть відповідальність за цей план (від бойовиків - ред.), а ми попросили їх письмово це підтвердити, то ми беремо цей план і говоримо ОБСЄ, що ми готові працювати з двома документами одночасно — нашим і їхнім. І виробимо певний компромісний або компіляційний документ, - сказав він.

Арестович розповів, що означає для України цей крок Росії.

Він вважає, що Росія фактично себе визнала стороною конфлікту: "Не посередником, як вони стверджували шість років, а стороною конфлікту. Це все змінює. Тоді ми починаємо говорити з Росією, а вона перестає робити вигляд, що вона тільки посередник. Такі переговори повинні пожвавитися, тому що 9 грудня закінчується рік з дня минулих паризьких домовленостей, і постає питання, хто буде винен в їх невиконанні".

Я думаю, що оскільки у нас є потужна підтримка Німеччини, Франції і, неофіційно, але фактично, нової адміністрації США, то винним може виявитися безпосередньо Володимир Путін. Він і був винен, але буде фіксація офіційна, — сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в ТКГ вкотре не домовилися щодо розблокування пунктів пропуску на Донбасі.

Донбас ТКГ Росія перемовини війна
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