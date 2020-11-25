У Слов’янську депутати проігнорували сесію міської ради

На засідання прийшли менше половини депутатів

На засідання прийшли менше половини депутатів

Фото: slavrada.gov.ua

У Слов’янську не відбулася сесія міської ради через відсутність кворуму.

Про це повідомили у Слов’янській міській раді, передає RegioNews.

Позачергова, 89-та сесія Слов’янської міської ради 7 скликання, призначена на 25 листопада, не відбулася через відсутність кворуму. На неї зареєструвалися чотирнадцять депутатів із 36. Зазначимо, що для кворуму необхідні мінімум дев’ятнадцять осіб”, - йдеться в повідомленні.

Депутати мали розглянути шість основних питань, більшість із них стосувалася фінансування комунальних підприємств, у тому числі, виплати заробітної платні працівникам.

Можливо, сесію минулого скликання вдасться зібрати наступного тижня. Якщо ні, то ці питання, на жаль, прийдеться закривати вже новому складу депутатів”, - сказав мер міста Вадим Лях.

Нагадаємо, ЦВК офіційно оголосила переможців виборів мера у Слов'янську, Бердянську та Ужгороді.