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25 листопада 2020, 17:55 4

У Слов’янську депутати проігнорували сесію міської ради

25 листопада 2020, 17:55 4
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На засідання прийшли менше половини депутатів
На засідання прийшли менше половини депутатів
Фото: slavrada.gov.ua
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У Слов’янську не відбулася сесія міської ради через відсутність кворуму.

Про це повідомили у Слов’янській міській раді, передає RegioNews.

Позачергова, 89-та сесія Слов’янської міської ради 7 скликання, призначена на 25 листопада, не відбулася через відсутність кворуму. На неї зареєструвалися чотирнадцять депутатів із 36. Зазначимо, що для кворуму необхідні мінімум дев’ятнадцять осіб”, - йдеться в повідомленні.

Депутати мали розглянути шість основних питань, більшість із них стосувалася фінансування комунальних підприємств, у тому числі, виплати заробітної платні працівникам.

Можливо, сесію минулого скликання вдасться зібрати наступного тижня. Якщо ні, то ці питання, на жаль, прийдеться закривати вже новому складу депутатів”, - сказав мер міста Вадим Лях.

Нагадаємо, ЦВК офіційно оголосила переможців виборів мера у Слов'янську, Бердянську та Ужгороді.

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