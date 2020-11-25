У поліції назвали кількість справ, які відкрили з початку виборчої кампанії

Загалом органи поліції склали 2455 протоколів про вчинення адмінправопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства

Загалом органи поліції склали 2455 протоколів про вчинення адмінправопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства

Фото з відкритих джерел

Органи Національної поліції з початку виборчої кампанії отримали 17237 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства, і відкрили 1182 кримінальні провадження.

Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

У МВС зазначили, що відповідно до частини 7 статті 23 "Публічність і відкритість виборчого процесу" Виборчого кодексу, упродовж 10 днів після дня голосування НПУ забезпечує оприлюднення узагальнених відомостей про кількість розпочатих кримінальних проваджень та кількість зареєстрованих органами Нацполіції звернень, пов’язаних із порушенням законодавства про вибори під час відповідного виборчого процесу.

"У період із 5 вересня по 25 листопада 2020 року загалом надійшло 17237 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 1182 кримінальних проваджень: 762 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 420 – пов’язаних з виборчим процесом", - уточнюється у повідомленні.

Зазначається, що загалом органи поліції склали 2455 протоколів про вчинення адмінправопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.

Нагадаємо, у Бердянську главі виборчкому повідомили про підозру в фальсифікації на виборах.