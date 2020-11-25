Украина требует провести на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ
Планируют рассмотреть вопрос обмена пленными
Планируют рассмотреть вопрос обмена пленными
Украинская сторона Трехсторонней контактной группы намерена провести внеочередное заседание ТКГ на следующей неделе.
Об этом сообщает пресс-служба ТКГ в Telegram, передает RegioNews.
В частности, планируется рассмотреть вопрос обмена пленными. Кроме того, на внеочередном заседании Украина намерена рассмотреть:
- разблокирование российской стороной работы КПВВ;
- финализацию соглашения о девятнадцати участках разминирования;
- финализацию соглашения о четырех новых участках разведения;
- обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;
- доступ гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.
Еще одна тема, которую планирует поднять украинская делегация - это требование расследовать убийство украинского военного возле Авдеевки, который был ранен во вторник после обстрела снайпером, и позже умер.
Украина хочет, чтобы Россия расследовала преступление и наказала виновных. Также СММ ОБСЕ должна способствовать в этом расследовании.
Напомним, Россия фактически себя признала стороной конфликта, — Арестович о заседании ТКГ.
Боевики на Донбассе притихли, сегодня - ни одного вражеского обстрелаВсе новости »
25 ноября 2020, 18:25В Славянске депутаты проигнорировали сессию городского совета
25 ноября 2020, 17:55В полиции назвали количество дел, которые открыли с начала избирательной кампании
25 ноября 2020, 17:28
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Адвокат Голика подумала, что ее клиент – преступник. Поэтому решила надавить на СМИ
Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги