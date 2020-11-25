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25 ноября 2020, 21:01 13

Украина требует провести на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ

25 ноября 2020, 21:01 13
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Планируют рассмотреть вопрос обмена пленными
Планируют рассмотреть вопрос обмена пленными
Фото: Facebook
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Украинская сторона Трехсторонней контактной группы намерена провести внеочередное заседание ТКГ на следующей неделе.

Об этом сообщает пресс-служба ТКГ в Telegram, передает RegioNews.

В частности, планируется рассмотреть вопрос обмена пленными. Кроме того, на внеочередном заседании Украина намерена рассмотреть:

  • разблокирование российской стороной работы КПВВ;
  • финализацию соглашения о девятнадцати участках разминирования;
  • финализацию соглашения о четырех новых участках разведения;
  • обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;
  • доступ гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Еще одна тема, которую планирует поднять украинская делегация - это требование расследовать убийство украинского военного возле Авдеевки, который был ранен во вторник после обстрела снайпером, и позже умер.

Украина хочет, чтобы Россия расследовала преступление и наказала виновных. Также СММ ОБСЕ должна способствовать в этом расследовании.

Напомним, Россия фактически себя признала стороной конфликта, — Арестович о заседании ТКГ.

Донбасс Украина ТКГ КПВВ заседание Леонид Кравчук
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