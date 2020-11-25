Украина требует провести на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ

Планируют рассмотреть вопрос обмена пленными

Планируют рассмотреть вопрос обмена пленными

Фото: Facebook

Об этом сообщает пресс-служба ТКГ в Telegram, передает RegioNews.

В частности, планируется рассмотреть вопрос обмена пленными. Кроме того, на внеочередном заседании Украина намерена рассмотреть:

разблокирование российской стороной работы КПВВ;

финализацию соглашения о девятнадцати участках разминирования;

финализацию соглашения о четырех новых участках разведения;

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины;

доступ гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Еще одна тема, которую планирует поднять украинская делегация - это требование расследовать убийство украинского военного возле Авдеевки, который был ранен во вторник после обстрела снайпером, и позже умер.

Украина хочет, чтобы Россия расследовала преступление и наказала виновных. Также СММ ОБСЕ должна способствовать в этом расследовании.

Напомним, Россия фактически себя признала стороной конфликта, — Арестович о заседании ТКГ.