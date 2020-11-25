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Бойовики на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного ворожого обстрілу
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25 листопада 2020, 18:25 2

Бойовики на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного ворожого обстрілу

25 листопада 2020, 18:25 2
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Об’єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей
Об’єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей
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Сьогодні, 25 листопада, на Донбасі у зоні бойових дій не було зафіксовано порушень режиму "тиші".

Про це передає RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

"У смугах відповідальності наших бригад оперативно-тактичних угруповань "Північ" та "Схід" пострілів з боку противника не зафіксовано. Режим припинення вогню вздовж лінії розмежування зберігається повною мірою", - повідомили на передовій.

В штабі ООС також наголосили, що в районі проведення операції належно виконують завдання й інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано 7 гектарів території та передано на знищення 74 вибухонебезпечних предмети.

"Об’єднані сили повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції на території Луганської та Донецької областей", - запевнили наші захисники.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, November 25, 2020

Нагадаємо, минулої доби бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі. На жаль, від кулі снайпера загинув військовий.

Донбас ООС Україна війна бойовики
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