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25 листопада 2020, 17:11 34

Кабмін придумав, як боротися із клонами кандидатів на виборах

25 листопада 2020, 17:11 34
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Під час місцевих виборів їхня кількість була особливо помітна
Фото: flickr
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Кабінет міністрів України погодив проект закону, яким пропонують попереджати виборців про те, що кандидати змінювали прізвище, ім’я та по-батькові за пів року до проведення виборів.

Про це в Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

За його словами, на засіданні 25 листопада Кабмін схвалив проект закону "Про внесення змін до Виборчого кодексу України".

Пропонується інформувати виборців про кандидатів, які упродовж 6 останніх місяців до дня виборів змінювали прізвище, ім'я та по-батькові шляхом обов'язку внесення таких відомостей до інформаційних плакатів, інформаційних буклетів, у виборчий бюлетень, а також оприлюднення цієї інформації ЦВК та ТВК", - йдеться в тексті рішення.

На думку урядовців, такі зміни зумовлені випадками введення в оману виборців кандидатами щодо своєї особистості.

Нагадаємо, кандидаты-клоны баллотируются на должности мэров в 24 городах, - КИУ.

вибори Кабмін закон засідання Виборчий кодекс виборці
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