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25 листопада 2020, 13:44 3

У Раді назвали гендерні квоти на виборах головним успіхом року

25 листопада 2020, 13:44 3
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Серед обраних кандидатів 36% складають жінки
Серед обраних кандидатів 36% складають жінки
Фото: з відкритих джерел
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Заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що серед обраних на місцевих виборах кандидатів 36% склали жінки. На її думку, це є найголовнішим успіхом цього року.

Як передає RegioNews, про це Кондратюк розповіла в ході 4 Українського жіночого конгресу.

Найголовніший успіх цього року ... - гендерні квоти на місцевих виборах спрацювали. За попередніми підрахунками, серед обраних на виборах 25 жовтня кандидатів 36% складають жінки, в обласних радах - 27% обраних депутатів жінки, в районних - майже 34%", - заявила Кондратюк.

За її словами, партії, які набрали найбільшу кількість голосів виборців і отримали найбільшу кількість мандатів, провели до місцевих рад від 34% до 40% жінок.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що зарплати жінок менші за зарплати чоловіків на 25%.

ВР жінки квоти вибори депутати
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