В Славянске депутаты проигнорировали сессию городского совета

На заседание пришли менее половины депутатов

На заседание пришли менее половины депутатов

Фото: slavrada.gov.ua

Об этом сообщили в Славянском городском совете, передает RegioNews.

Внеочередная, 89-я сессия Славянского городского совета 7 созыва, назначена на 25 ноября, не состоялась из-за отсутствия кворума. На нее зарегистрировались четырнадцать депутатов из 36. Отметим, что для кворума необходимо минимум девятнадцать человек", - говорится в сообщении.

Депутаты должны были рассмотреть шесть основных вопросов, большинство из них касались финансирования коммунальных предприятий, в том числе, выплат заработной платы работникам.

Возможно, сессию прошлого созыва удастся собрать на следующей неделе. Если нет, то эти вопросы, к сожалению, придется закрывать уже новому составу депутатов", - сказал мэр города Вадим Лях.

Напомним, ЦИК официально объявила победителей выборов мэра в Славянске, Бердянске и Ужгороде.