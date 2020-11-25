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25 ноября 2020, 17:55 2

В Славянске депутаты проигнорировали сессию городского совета

25 ноября 2020, 17:55 2
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На заседание пришли менее половины депутатов
На заседание пришли менее половины депутатов
Фото: slavrada.gov.ua
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В Славянске не состоялась сессия городского совета из-за отсутствия кворума.

Об этом сообщили в Славянском городском совете, передает RegioNews.

Внеочередная, 89-я сессия Славянского городского совета 7 созыва, назначена на 25 ноября, не состоялась из-за отсутствия кворума. На нее зарегистрировались четырнадцать депутатов из 36. Отметим, что для кворума необходимо минимум девятнадцать человек", - говорится в сообщении.

Депутаты должны были рассмотреть шесть основных вопросов, большинство из них касались финансирования коммунальных предприятий, в том числе, выплат заработной платы работникам.

Возможно, сессию прошлого созыва удастся собрать на следующей неделе. Если нет, то эти вопросы, к сожалению, придется закрывать уже новому составу депутатов", - сказал мэр города Вадим Лях.

Напомним, ЦИК официально объявила победителей выборов мэра в Славянске, Бердянске и Ужгороде.

заседание горсовет сессия Славянск депутаты
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