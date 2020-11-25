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25 листопада 2020, 16:59 39

Венедіктова наказала перевірити законність "Великого будівництва” Зеленського

25 листопада 2020, 16:59 39
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Вона рекомендує прокурорам звернути особливу увагу на законність використання бюджетних коштів
Вона рекомендує прокурорам звернути особливу увагу на законність використання бюджетних коштів
Фото: із відкритих джерел
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Офіс генерального прокурора розпочав перевірку дотримання законності під час здійснення будівництва доріг в рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”.

Про це повідомляє видання "Букви”, у розпорядженні якого опинився наказ Венедіктової, передає RegioNews.

В листі Офісу генерального прокурора йдеться про те, що інформація правоохоронних органів, звернення громадян, а також результати журналістських розслідувань "свідчать про наявність непоодиноких випадків порушення закону та зловживань під час проведення закупівель, визначення вартості доріг і матеріалів, виконання і прийняття робіт при будівництві, реконструкції, ремонті та утриманні автомобільних доріг”.

Також Венедіктова рекомендує прокурорам організувати комплексне вивчення цих питань, "звернувши особливу увагу на законність використання бюджетних коштів, передбачених на будівництво”.

Планують особливо скрупульозно вивчити період за весь 2019 рік та за 11 місяців 2020 року.

За результатами цієї перевірки прокурори повинні надіслати звіти до Офісу генпрокурора. Рекомендації про те, що перевірити, розписані на 11 сторінках.

Нагадаємо, президентська програма "Велике будівництво" попри її глобальний задум оновлення, реновації інфраструктури України може стати пам'ятником корупції. Одкровення вже ексрадника голови ОП Андрія Єрмака Ігоря Уманського про крадіжку з "ковідного фонду" та "розпилі" грошей на "Великому будівництві" кидає тінь на багатьох людей з оточення президента Володимира Зеленського, відповідальних за програму.

Згодом RegioNews з’ясував, що під час реалізації програми "Велике будівництво” при будівництві доріг використовуються "схеми” субпідрядів, додаткових угод та націнок на асфальтобетонній суміші.

У статті "Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги” ми також писали, що чиновники автодорів самі малюють ціни на будматеріали, а фірми "дорожнього картелю" освоюють бюджети за ще не виконані ремонтні роботи.

Після появи цієї інформації адвокат юридичного об’єднання "Могильницький та партнери” Ольга Францева, яка представляє інтереси Юрія Голика, звернулася до RegioNews з вимогою видалити статтю. Нагадаємо, що юридичне об’єднання "Могильницький та партнери” має в Україні репутацію захисників Януковича та знакових адептів "русского мира”.

Читайте також: Чернишов де-факто став головним бенефіціаром "Великого будівництва", - експерт.

Офіс генпрокурора Володимир Зеленський строительство корупція Ірина Венедіктова Велике будівництво
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