Чернишов де-факто став головним бенефіціаром "Великого будівництва", - експерт

Війни за розпил потоків в найближчому оточенні президента обвалюють його рейтинг

Війни за розпил потоків в найближчому оточенні президента обвалюють його рейтинг

Фото: із відкритих джерел

Скандал навколо "розпилу" коштів "Великого будівництва" показав, що глава Мінрегіону Олексій Чернишов вводить в оману не тільки суспільство, але і особисто президента Володимира Зеленського.

Про це в блозі на сайті "Regionews.ua" написав експерт Юрій Гаврилечко, коментуючи скандальну заяву колишнього радника глави Офісу Президента Ігоря Уманського про схеми в "Великому будівництві".

За його словами, владна вертикаль, яка контролює "Велике будівництво", у всіх на виду. У червні поточного року було створено Координаційну раду "Великого будівництва", яку очолив заступник голови ОП Кирило Тимошенко. У неї, крім інших, увійшли: Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, Міністр інфраструктури Владислав Криклій, помічник Тимошенко Юрій Голик, а також радник голови ОП Андрія Єрмака Михайло Подоляк.

При цьому, як вважає Гаврилечко, неофіційними кураторами "Великого будівництва" стали Тимошенко і Подоляк, безпосередньо підлеглий Єрмаку.

"Очевидно, це загострило, ну скажімо так," взаємну нелюбов "Єрмака/Подоляка і Тимошенко", - пише експерт.

Така ситуація очевидна пішла на користь Чернишову, який де-факто став основним спікером проекту "Велике будівництво" і одним із основних його бенефіціарів. Чернишов відповідає за соціальні об'єкти (школи, садочки, лікарні), завдяки чому має вплив на регіональні еліти. І це при тому, що ситуація з проектом для нього близька до провальної. Мінрегіон рапортує про 89% готовності об'єктів "Великого будівництва", але ЗМІ проаналізували дані офіційного сайту програми і пишуть, що загальна готовність складає всього 64%. Складається враження, що керівництво Мінрегіону вводить в оману не тільки суспільство, але і особисто президента Володимира Зеленського, адже різниця між 64% і 89% - складає вагомі 25% від загального обсягу робіт ", - зазначив експерт.

Гаврилечко також додав, що "Чернишов, який орієнтується безпосередньо на Єрмака, хоче свій провал із "Великим будівництвом" обернути в отримання доступу до ще більшої кількості потоків. Адже скандал, що розкрився - це війна всередині вертикалі, де Єрмак, Подоляк, Чернишов і компанія намагаються зменшити вплив Тимошенко, Голика і Кубракова".

Всі ці війни за схеми і розпил потоків між групами впливу в найближчому оточенні президента не тільки "закатують в асфальт" проект "Велике будівництво" і гроші з "Ковідного фонду", але вводять в оману Президента і обвалюють його рейтинг. Цікаво, які висновки зробить президент? Особливо якщо врахувати, що Чернишов вже досить ефективно заблокував ще одну президентську ініціативу, а саме - містобудівну реформу ... Чекаємо якнайшвидшого голосування в Раді закону про інтерпеляцію? " - підсумував Гаврилечко.

Нагадаємо, раніше колишній радник глави Офісу Президента Ігор Уманський заявив, що до 40% грошей, виділених на проект "Велике будівництво", було розкрадено. Сума викраденого, за його словами, майже дорівнює 35 млрд грн, які були виділені на будівництво доріг з "Ковідного фонду".