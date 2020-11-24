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24 листопада 2020, 15:53 36

Бориспільського міського голову обиратимуть 17 січня 2021 року

24 листопада 2020, 15:53 36
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Рішення прийняла міська ТВК постановою №176
Рішення прийняла міська ТВК постановою №176
Фото з відкритих джерел
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Повторне голосування на посаду Бориспільського міського голови призначене на 17 січня 2021 року, а початок виборчого процесу припадає на 28 листопада.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Громадянської мережі "ОПОРА".

Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори на посаду міського голови на 17 січня 2020 року, а початок виборчого...

Posted by Громадянська мережа ОПОРА on Tuesday, November 24, 2020

Бориспільська ТВК оприлюднила постанову, в якій зазначається, що така дата повторних виборів була обрана з урахуванням висновків, викладених у постанові ЦВК.

Бориспільська міська ТВК своєю постановою № 176 призначила повторні вибори на посаду міського голови на 17 січня 2021 року, а початок виборчого процесу припадає на 28 листопада, - повідомляє ОПОРА.

Раніше датою повторних виборів мера Борисполя, де помер чинний міський голова і лідер виборчих перегонів, визначали 31 січня 2021 року. Утім, попередню постанову Бориспільської ТВК про призначення повторних виборів на 31 січня було скасовано комісією вищого рівня (ЦВК).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центрвиборчком скасував дати перевиборів у Борисполі та Новгород-Сіверському.

ЦВК ТВК Бориспіль вибори мер
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