Центрвиборчком скасував дати перевиборів у Борисполі та Новгород-Сіверському

Тепер ЦВК вимагає до 23 листопада призначити нові дати повторного голосування

Тепер ЦВК вимагає до 23 листопада призначити нові дати повторного голосування

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Центральна виборча комісія скасувала постанови територіальних виборчих комісій про призначення перевиборів у Борисполі і Новгород-Сіверському, і вимагає до 23 листопада призначити нові дати повторного голосування.

Як пише RegioNews, про це йдеться в повідомленні пресслужби ЦВК.

ЦВК дійшла висновку, що попередні ухвали Бориспільського та Новгород-Сіверського ТВК порушують положення виборчого кодексу в частині призначення виборів на останню неділю 60-денного терміну з дня схвалення рішення про їх призначення.

Повторні вибори мера Борисполя спочатку були призначені на 31 січня 2021 року, а перевибори мера Новгород-Сіверського повинні були відбутися 17 січня 2021 року.

Нагадаємо, що 28 жовтня від COVID-19 помер міський голова Борисполя Анатолій Федорчук, а 29 жовтня - очільник Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко.