Бориспольского городского голову будут избирать 17 января 2021 года

Решение приняла городская ТИК постановлением №176

Решение приняла городская ТИК постановлением №176

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Повторное голосование на должность Бориспольского городского головы назначено на 17 января 2021 года, а начало избирательного процесса приходится на 28 ноября.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Гражданской сети "ОПОРА".

Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори на посаду міського голови на 17 січня 2020 року, а початок виборчого... Posted by Громадянська мережа ОПОРА on Tuesday, November 24, 2020

Бориспольская ТИК обнародовала постановление, в котором отмечается, что такая дата повторных выборов была выбрана с учетом выводов, изложенных в постановлении ЦИК.

Бориспольская городская ТИК своим постановлением № 176 назначила повторные выборы на должность городского головы на 17 января 2021 года, а начало избирательного процесса приходится на 28 ноября, - сообщает ОПОРА.

Ранее датой повторных выборов мэра Борисполя, где умер действующий городской голова и лидер избирательной гонки, определяли 31 января 2021 года. Впрочем, предыдущее постановление Бориспольского ТИК о назначении повторных выборов на 31 января было отменено комиссией высшего уровня (ЦИК).

Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком отменил даты перевыборов в Борисполе и Новгород-Северском.