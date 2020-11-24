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24 ноября 2020, 15:53 34

Бориспольского городского голову будут избирать 17 января 2021 года

24 ноября 2020, 15:53 34
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Решение приняла городская ТИК постановлением №176
Решение приняла городская ТИК постановлением №176
Фото из открытых источников
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Повторное голосование на должность Бориспольского городского головы назначено на 17 января 2021 года, а начало избирательного процесса приходится на 28 ноября.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Гражданской сети "ОПОРА".

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Posted by Громадянська мережа ОПОРА on Tuesday, November 24, 2020

Бориспольская ТИК обнародовала постановление, в котором отмечается, что такая дата повторных выборов была выбрана с учетом выводов, изложенных в постановлении ЦИК.

Бориспольская городская ТИК своим постановлением № 176 назначила повторные выборы на должность городского головы на 17 января 2021 года, а начало избирательного процесса приходится на 28 ноября, - сообщает ОПОРА.

Ранее датой повторных выборов мэра Борисполя, где умер действующий городской голова и лидер избирательной гонки, определяли 31 января 2021 года. Впрочем, предыдущее постановление Бориспольского ТИК о назначении повторных выборов на 31 января было отменено комиссией высшего уровня (ЦИК).

Напомним, ранее сообщалось, что Центризбирком отменил даты перевыборов в Борисполе и Новгород-Северском.

ЦИК ТИК Борисполь выборы мэр
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