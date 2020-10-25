Глава МЗС Угорщини закликав підтримати на виборах одну з політичних партій в Україні

У день виборів Петер Сійярто агітував у соцмережі за "Партію угорців України"

У день виборів Петер Сійярто агітував у соцмережі за "Партію угорців України"

Фото: УП

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у неділю закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України".

Про це Петер Сійярто написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Єдина угорська партія, КМКС, балотується на вступ до Закарпатської обласної ради, і було б погано, якби угорці не залишились без представництва на рівні області", - написав Сійярто.

Він також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову Золтана Бабяка.

Не випадково багато поглядів прикуто до Берегово, оскільки мер Золтан Бабяк зробив чудову роботу, було б добре, якби він міг продовжувати", - написав міністр.

Сійярто також повідомив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин.

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Його заклик до угорців підтримати одну з політичних сил і мера на Закарпатті, та ще й у день виборів – безпрецедентний акт зневаги до іноземної держави з боку члена Європейського Союзу", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

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