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25 жовтня 2020, 18:40 4

Глава МЗС Угорщини закликав підтримати на виборах одну з політичних партій в Україні

25 жовтня 2020, 18:40 4
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У день виборів Петер Сійярто агітував у соцмережі за "Партію угорців України"
У день виборів Петер Сійярто агітував у соцмережі за "Партію угорців України"
Фото: УП
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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у неділю закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України".

Про це Петер Сійярто написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Єдина угорська партія, КМКС, балотується на вступ до Закарпатської обласної ради, і було б погано, якби угорці не залишились без представництва на рівні області", - написав Сійярто.

Він також закликав підтримати на виборах мера Берегового чинного міського голову Золтана Бабяка.

Не випадково багато поглядів прикуто до Берегово, оскільки мер Золтан Бабяк зробив чудову роботу, було б добре, якби він міг продовжувати", - написав міністр.

Сійярто також повідомив, що жителі Закарпаття, які перебувають на території Угорщини, можуть перетнути кордон для голосування і повернутися назад без зобов'язання проходити 14-денний карантин.

Ma újabb fontos választásra kerül sor a határon túl élő magyarság szempontjából, ugyanis ma tartják az önkormányzati...

Posted by Szijjártó Péter on Sunday, October 25, 2020

На допис Петера Сійярто вже відреагували у партії "Євросолідарність". Нардепка Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулася до МЗС України із закликом оперативно відреагувати на втручання Сійярто в українські вибори.

Його заклик до угорців підтримати одну з політичних сил і мера на Закарпатті, та ще й у день виборів – безпрецедентний акт зневаги до іноземної держави з боку члена Європейського Союзу", - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто грубо втрутився в українські вибори....

Posted by Ivanna Klympush-Tsintsadze on Sunday, October 25, 2020

Нагадаємо, МЗС вимагає розслідувати політичну агітацію угорських чиновників на Закарпатті.

вибори Угорщина Закарпаття агітація Іванна Климпуш-Цинцадзе угорці Закарпаття
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