19:32  23 ноября
Лидер Меджлиса Рефат Чубаров заболел COVID-19
15:32  23 ноября
Вооружение и военная техника на передовой нуждаются в обновлении - министр
17:42  23 ноября
От начала суток на Донбассе "тишина"
UA | RU
UA | RU
23 ноября 2020, 19:12 17

Минюст вводит систему рейтингования тюрем

23 ноября 2020, 19:12 17
Читайте також українською мовою
Министр считает, что действующий подход к управлению ими не является системным
Министр считает, что действующий подход к управлению ими не является системным
Фото из Facebook Дениса Малюськи
Читайте також
українською мовою

Новая система оценки эффективности учреждений исполнения наказаний призвана добиться, чтобы тюрьмы делали общество более безопасным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министра юстиции Дениса Малюську.

Новая система рейтингования тюрем состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО и была разработана канадскими партнерами из проекта "SURGe" в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины.

Действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, а преимущественно ориентирован на реагирование, когда "что-то случается" в отдельных учреждениях. Это приводит к принятию "эпизодических" управленческих решений, вместо регулярных системных решений, которые основаны на четких показателях., - сообщил Малюська.

Среди проблем современного подхода оценивания министр называет то, что: управление пенитенциарной системой не базируется на четких и измеряемых критериях; сбор статистических данных не является унифицированным и редко используется для последовательности в принятии решений; отсутствует основанный на статистических данных инструмент для отслеживания прогресса учреждений как в отдельных сферах их деятельности, так и в целом; руководство пенитенциарной системы и тюремный персонал могут иметь разное видение приоритетов деятельности и будущего реформы; недостаточно инструментов для управления тюрьмами с целью достижения их приоритетов.

останні кілька тижнів не викладав у фб новин від Мін’юсту, а їх у нас багато і усі дуже непогані ось перша: ми...

Posted by Denis Malyuska on Monday, November 23, 2020

Новые инструменты дадут, по его словам: понимание "где мы находимся", определение "куда мы идем”, установки "как добраться туда, куда мы идем”; измерение того, "как далеко мы дошли", решение вопроса о необходимости изменений и принятия решений об изменениях (кадровые и финансовые ресурсы, предоставление поддержки или усиления контроля, совершенствования законодательной базы и др).

Напомним, ранее сообщалось, что министр юстиции Малюська объяснил, можно ли привлечь к криминальной ответственности главу КСУ.

Минюст СИЗО рейтинг министр тюрьма
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Донетчине поймали нотариуса на махинациях с реестром Минюста
20 ноября 2020, 15:31
Большинство украинцев не доверяют политикам: данные опроса
19 ноября 2020, 11:58
Стало известно, когда редакцию регламента КМУ внесут на рассмотрение правительства
18 ноября 2020, 17:49
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
"Большое строительство". Какими "схемами на дорогах" ближайшее окружение подставляет Зеленского
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Одесский облсовет
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »