Минюст вводит систему рейтингования тюрем
Новая система оценки эффективности учреждений исполнения наказаний призвана добиться, чтобы тюрьмы делали общество более безопасным
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министра юстиции Дениса Малюську.
Новая система рейтингования тюрем состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО и была разработана канадскими партнерами из проекта "SURGe" в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины.
Действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, а преимущественно ориентирован на реагирование, когда "что-то случается" в отдельных учреждениях. Это приводит к принятию "эпизодических" управленческих решений, вместо регулярных системных решений, которые основаны на четких показателях., - сообщил Малюська.
Среди проблем современного подхода оценивания министр называет то, что: управление пенитенциарной системой не базируется на четких и измеряемых критериях; сбор статистических данных не является унифицированным и редко используется для последовательности в принятии решений; отсутствует основанный на статистических данных инструмент для отслеживания прогресса учреждений как в отдельных сферах их деятельности, так и в целом; руководство пенитенциарной системы и тюремный персонал могут иметь разное видение приоритетов деятельности и будущего реформы; недостаточно инструментов для управления тюрьмами с целью достижения их приоритетов.
останні кілька тижнів не викладав у фб новин від Мін’юсту, а їх у нас багато і усі дуже непогані ось перша: ми...Posted by Denis Malyuska on Monday, November 23, 2020
Новые инструменты дадут, по его словам: понимание "где мы находимся", определение "куда мы идем”, установки "как добраться туда, куда мы идем”; измерение того, "как далеко мы дошли", решение вопроса о необходимости изменений и принятия решений об изменениях (кадровые и финансовые ресурсы, предоставление поддержки или усиления контроля, совершенствования законодательной базы и др).
Напомним, ранее сообщалось, что министр юстиции Малюська объяснил, можно ли привлечь к криминальной ответственности главу КСУ.