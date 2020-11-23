Минюст вводит систему рейтингования тюрем

Министр считает, что действующий подход к управлению ими не является системным

Министр считает, что действующий подход к управлению ими не является системным

Фото из Facebook Дениса Малюськи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министра юстиции Дениса Малюську.

Новая система рейтингования тюрем состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО и была разработана канадскими партнерами из проекта "SURGe" в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины.

Действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, а преимущественно ориентирован на реагирование, когда "что-то случается" в отдельных учреждениях. Это приводит к принятию "эпизодических" управленческих решений, вместо регулярных системных решений, которые основаны на четких показателях., - сообщил Малюська.

Среди проблем современного подхода оценивания министр называет то, что: управление пенитенциарной системой не базируется на четких и измеряемых критериях; сбор статистических данных не является унифицированным и редко используется для последовательности в принятии решений; отсутствует основанный на статистических данных инструмент для отслеживания прогресса учреждений как в отдельных сферах их деятельности, так и в целом; руководство пенитенциарной системы и тюремный персонал могут иметь разное видение приоритетов деятельности и будущего реформы; недостаточно инструментов для управления тюрьмами с целью достижения их приоритетов.

останні кілька тижнів не викладав у фб новин від Мін’юсту, а їх у нас багато і усі дуже непогані ось перша: ми... Posted by Denis Malyuska on Monday, November 23, 2020

Новые инструменты дадут, по его словам: понимание "где мы находимся", определение "куда мы идем”, установки "как добраться туда, куда мы идем”; измерение того, "как далеко мы дошли", решение вопроса о необходимости изменений и принятия решений об изменениях (кадровые и финансовые ресурсы, предоставление поддержки или усиления контроля, совершенствования законодательной базы и др).

Напомним, ранее сообщалось, что министр юстиции Малюська объяснил, можно ли привлечь к криминальной ответственности главу КСУ.