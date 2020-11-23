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23 ноября 2020, 15:10 20

В Николаеве ОПЗЖ намерена требовать пересчета голосов во втором туре мэрских выборов

23 ноября 2020, 15:10 20
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Нардеп от ОПЗЖ заявляет о фальсификациях
Нардеп от ОПЗЖ заявляет о фальсификациях
Фото из открытых источников
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Представители ОПЗЖ считают, что во время голосования на выборах Николаеве были многочисленные фальсификации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на NEWSONE.

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива в эфире телеканала заявил, что партия через суды заставит пересчитать голоса во втором туре мэрских выборов.

Мы на сегодняшний день подготовили ряд обращений в суды, и в правоохранительную систему и мы будем отстаивать каждый голос. Мы заявляем с полной ответственностью, что мы добьёмся пересчета голосов, добьёмся честного результата, и мы защитим победу нашего кандидата, – заявил Кива.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенкевича переизбрали мэром Николаева – экзит-пол.

выборы Николаев мэр второй тур ОПЗЖ
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