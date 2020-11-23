В Николаеве ОПЗЖ намерена требовать пересчета голосов во втором туре мэрских выборов

Нардеп от ОПЗЖ заявляет о фальсификациях

Нардеп от ОПЗЖ заявляет о фальсификациях

Фото из открытых источников

Представители ОПЗЖ считают, что во время голосования на выборах Николаеве были многочисленные фальсификации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на NEWSONE.

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива в эфире телеканала заявил, что партия через суды заставит пересчитать голоса во втором туре мэрских выборов.

Мы на сегодняшний день подготовили ряд обращений в суды, и в правоохранительную систему и мы будем отстаивать каждый голос. Мы заявляем с полной ответственностью, что мы добьёмся пересчета голосов, добьёмся честного результата, и мы защитим победу нашего кандидата, – заявил Кива.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенкевича переизбрали мэром Николаева – экзит-пол.