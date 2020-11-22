Сєнкевича переобрали мером Миколаєва – екзит-пол
Стали відомі результати екзитполу виборів другого туру на посаду Миколаївського міського голови.
Дані були озвучені в ході ток-шоу "Битва за місто", екзит-пол проводило миколаївське видання Никвести, передає RegioNews.
За даними опитування Олександр Сєнкевич з результатом — 61,6% зберігає за собою крісло мера міста.
Кандидат від партії "Опозиційна платформа — За життя" Владислав Чайка за даними ЗМІ, набрав — 38,4 %.
Всього було опитано 2 тисячі осіб.
Нагадаємо, у Львові, результатами екзитполу переміг Андрій Садовий.
У Дніпрі, за даними екзитполу, чинний мер Борис Філатов з великим відривом випереджає Загіда Краснова.
У Черкасах, за даними соцопитувань, чинний мер Анатолій Бондаренко зберігає свою посаду.
В Рівному новим мером міста, за даними опитування, обрали Віктора Шакирзяна.