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22 листопада 2020, 20:43 102

Сєнкевича переобрали мером Миколаєва – екзит-пол

22 листопада 2020, 20:43 102
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Його результат у другому турі виборів – 61,6%
Його результат у другому турі виборів – 61,6%
Фото з відкритих джерел
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Стали відомі результати екзитполу виборів другого туру на посаду Миколаївського міського голови.

Дані були озвучені в ході ток-шоу "Битва за місто", екзит-пол проводило миколаївське видання Никвести, передає RegioNews.

За даними опитування Олександр Сєнкевич з результатом — 61,6% зберігає за собою крісло мера міста.

Кандидат від партії "Опозиційна платформа — За життя" Владислав Чайка за даними ЗМІ, набрав — 38,4 %.

Всього було опитано 2 тисячі осіб.

Нагадаємо, у Львові, результатами екзитполу переміг Андрій Садовий.

У Дніпрі, за даними екзитполу, чинний мер Борис Філатов з великим відривом випереджає Загіда Краснова.

У Черкасах, за даними соцопитувань, чинний мер Анатолій Бондаренко зберігає свою посаду.

В Рівному новим мером міста, за даними опитування, обрали Віктора Шакирзяна.

Миколаїв вибори другий тур результат Сєнкевич Олександр
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