В Україні можуть ввести новий податок: ЗМІ дізналися подробиці
Надходження з податку підуть до місцевих бюджетів
Надходження з податку підуть до місцевих бюджетів
У партії "Слуга народу" роздумують над ідеєю впровадження нового податку, надходження з якого підуть до місцевих бюджетів. Таким чином влада намагається знайти діалог з регіонами.
Про це повідомило джерело "РБК-Україна", пише RegioNews.
Однак, це поки що на рівні ідеї, а для реалізації необхідно час. Поки що задовольнити інтереси регіонів збираються через збільшення витрат на соцекономрозвиток в бюджеті на 2021 рік.
Поки в партії розраховують зняти частину проблем через ухвалення законопроєкту про місцеві держадміністрації. Він був внесений до парламенту в кінці жовтня.
Нагадаємо, раніше українцям пояснили наслідки підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень.
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