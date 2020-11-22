Стали известны компании "дорожного картеля", о котором рассказал экс-советник Ермака Уманский

"Дорожный картель" получил десятки миллиардов гривен от государства на строительство дорог

"Дорожный картель" получил десятки миллиардов гривен от государства на строительство дорог

Фото из открытых источников

Шесть компаний, которые входят в так называемый «дорожный картель» и получили 36 млрд грн на строительство дорог, замешаны в крупных скандалах, а руководят ими люди Коломойского, друзья нардепа Юзика и близкие мэра Одессы Геннадия Труханова.

Об этом пишет издание "Страна", сообщает RegioNews.

Источники на рынке дорожного строительства сообщили "Стране" названия 6 компаний, которые входят в скандальный "картель", осваивающий бюджетные миллиарды: RDS UKRAINE (плюс входящая в нее "Ростдорстрой"), ООО "Техно-Буд-Центр", группа компаний "Автострада", ООО "Автомагистраль-Юг", "Онур" и ООО "ПБС".

По данным You Control, конечными бенефициарами одесской "Росстдорстрой" являются Евгений Коновалов и депутат одесского горсовета Юрий Шумахер. Эти же собственники числятся в реквизитах компании "РДС".

"Ростдорстрой" связывают с мэром Одессы Геннадием Трухановым.Шумахера давно называют "главным дорожником Труханова", он также является бизнес-партнером одесского мэра (по офшорной компании Corderoy Trading Limited. Поставщиком "Ростдорстроя" является компания "Скво", которую контролирует дочь Труханова.

RDS и "Ростдорстрой" часто разыгрывают тендеры с другой одесской компанией — "Автомагистраль -Юг. ООО "Автомагистраль-Юг” также связывают с оффшорной "Инвестиционной группой "Рост" Юрия Шумахера и мэром Одессы Геннадием Трухановым.

В дорожный картель входит также компания "Автострада". Ее владельцем является Максим Шкиль, основатель холдинга MS Capital. Шкиль при Януковиче был помощником нардепа-регионала Николая Демянко. Затем, уже при Порошенко, его связывали с министром транспорта в Кабмине Гройсмана Владимиром Омеляном.

Еще один участник "дорожного картеля" - ООО "Техно-Буд-Сервис". Ее владельцами являются Юрий Ханин и Андрей Ярема. Ярему называют "тернопольским Монте-Кристо" и причисляют к самым влиятельным людям региона. Ярема ранее был дружен с экс-главой Службы дорог Тернопольской области, что позволяло компании случать выгодные контракты.

Компания "Онур" - наиболее известный игрок "картеля". Это "дочка" турецкой Onur. В группу компаний входят ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" и украинское представительство. Они являются фаворитами "Укравтодора" в тендерах последних лет.

Основателями "Онур Конструкцион Интернешнл" числятся граждане Турции Онур и Ихсан Четинджевиз и львовянин Олег Фарион, двоюродный брат жены топ-менеджера "Онура" Эмре Караахметоглу.

По данным "Наших грошей", среди поставщиков щебня "Онуру" есть фирмы, связанные со "Слугой народа". Один из самых дорогих щебней поставляет ООО "Брекстон" (на 25 млн за 2019 год). Его основатель Сергей Юровский - член набсовета "Рыживского гранитного карьера" Сергея Корявченко, двоюродного брата Юрия Корявченко ("Юзика") нардепа из СН и близкого соратника Зеленского по "Кварталу 95".

Еще одним поставщиком "Онура" является ООО "Кар-Гил" Романа Варварова, уполномоченного "Слуги народа" по Днепропетровской области на выборах.

В "дорожном картеле" числится также компания "ПБС". Бенефициаром "ПБС" является жительница Ивано-Франковска Галина Иванна Непик. Ранее еще 0,17% принадлежало Галине Колибабюк. Она работала в ООО "Скорзнера", которую контролирует Игорь Коломойский. Но сейчас Колибабюк в списке бенефициаров компании уже не числится.

Иванна Непик является бизнес-партнером Виктора Шевченко, брата экс-директора курорта "Буковель" (принадлежит группе "Приват" Игоря Коломойского) и нардепа Александра Шевченко. Да и сама Непик оно время работала на "Буковеле".

Напомним, президентская программа "Большая стройка", несмотря на ее глобальный замысел обновления, реновации инфраструктуры Украины может стать памятники коррупции. Откровение уже экс советника главы ОП Андрея Ермака Игоря Уманского о краже из "ковидного фонда" и "распиле" денег на "Большом строительстве" бросает тень на многих людей из окружения президента Владимира Зеленского, ответственных за программу.