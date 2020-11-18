"Навіщо мені судові позови": Уманський відмовився назвати бенефіціарів розпилу грошей на "Великому будівництві"

Він вважає, що на ці питання повинні відповісти правоохоронці

Він вважає, що на ці питання повинні відповісти правоохоронці

Фото: з відкритих джерел

Ексміністр фінансів і колишній радник глави Офісу президента Ігор Уманський вважає, що його завдання в історії з розпилом грошей на "Великому будівництві" - показати, що є проблема та звернути на неї увагу.

Як передає RegioNews, про це він заявив в інтерв'ю "Стране".

Моя задача - показати, що є проблема, звернути на неї увагу. І вже звернули. Я спілкувався з прокуратурою з цього приводу, надав їм більш детальну інформацію. Почався кіпіш. Подібний тому, який був після скандалу з "скрутками ПДВ", про яких я заговорив", - заявив він.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, хто є основними вигодоотримувачами від цього розпилу, Уманський зазначив: "Навіщо мені судові позови? Це не моє завдання. Нехай правоохоронці відповідають на ці питання".

За його інформацією, компанії, які зараз виграють тендери "Укравтодору" далі просто роздають субпідряди.

Заходимо на сайт Інституту "Укравтодору" і порівнюємо ціни за чинними контрактами цього року. Отримуємо різницю в цінах в середньому від 2 до 5 разів, а деякі позиції – в 13 разів. Відкати виводяться як раз через матеріали. І там багато імпорту: бітуми, паливна група - у нас немає таких потужностей", - зазначив Уманський.

На думку ексміністра, перевіряти витрати "Укравтодору" повинні Державна аудиторська служба і Рахункова палата. "Є і контрольний Інститут "Укравтодору". Але маємо що маємо. Уявляєте рівень розпилу грошей? І все це на тлі того, що зарплат медикам не вистачає, виплат пенсіонерам не вистачає...", - підсумував він.

Нагадаємо, президентська програма "Велике будівництво" попри її глобальний задум оновлення, реновації інфраструктури України може стати пам'ятником корупції. Одкровення вже ексрадника голови ОП Андрія Єрмака Ігоря Уманського про крадіжку з "ковідного фонду" та "розпилі" грошей на "Великому будівництві" кидає тінь на багатьох людей з оточення президента Володимира Зеленського, відповідальних за програму.