По состоянию на 13 часов явка на выборах составляет 12,7% - ЦИК

В сравнении с голосованием 15 ноября явка увеличилась почти на 2%

В сравнении с голосованием 15 ноября явка увеличилась почти на 2%

Фото из открытых источников

На 13:00 средняя явка на выборах городских голов составила 12,70%

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ЦИК.

Если сравнить с повторным голосованием на прошлой неделе, то явка увеличилась почти на 2%. По состоянию на 13:00 15 ноября явка составляла 10,78%).

В разрезе городов явка составила:

Днепр 13,24%

Никополь 12,91%

Славянск 18,14%

Ужгород 12,19%

Бердянск 12,38%

Львов 12,89%

Дрогобыч 11,46%

Николаев 12,26%

Полтава 11,15%

Ровно 12,35%

Черкассы 11,59%

12,70% На 13:00 средняя явка на выборах городских голов составила 12,70 % Если сравнить с повторным голосованием... Posted by Центральная избирательная комиссия - Central Election Commission of Ukraine on Sunday, November 22, 2020

Напомним, повторное голосование на выборах мэра происходит в 11 городах Украины: Днепропетровске, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах.

По состоянию на 12 час существенных нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.