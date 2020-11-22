В Полтаві невідомі порізали шини автівок, припаркованих біля виборчих дільниць

Зокрема, від рук хуліганів постраждало авто спостерігача "Команди змін"

Зокрема, від рук хуліганів постраждало авто спостерігача "Команди змін"

Фото: Полтаві зміни

У Полтаві невідомі хулігани ріжуть шини автомобілів, які припарковані поблизу виборчих дільниць.

Про це йдеться у дописі Facebook-спільноти "Полтаві зміни", пише RegioNews.

Увага! Поблизу деяких виборчих дільниць фіксують як невідомі ріжуть шини машин. Зокрема, таке сталося на ДВК на вул.Курчатова, 8/9, та на 32 школі, - повідомляють очевидці.

Також відомо, що в останньому випадку колеса порізали спостерігачу "Команди змін".

Увага! Поблизу деяких виборчих дільниць фіксують як невідомі ріжуть шини машин. Зокрема, таке сталося на ДВК на... Posted by Полтаві Зміни on Sunday, November 22, 2020

Нагадаємо, у Полтаві журналісти виявили схему підкупу виборців на користь Мамая.

Раніше у Полтаві зафіксували провокації проти кандидата у мери від "Слуги народу" Сергія Іващенка та його "Команди змін".