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22 ноября 2020, 14:56 10

Милованов объяснил, почему согласился стать советником Ермака

22 ноября 2020, 14:56 10
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Экс-министр считает, что поможет принимать качественные решения в сфере финансов и экономики
Экс-министр считает, что поможет принимать качественные решения в сфере финансов и экономики
Фото из открытых источников
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Бывший министр по вопросам экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, почему он согласился стать советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНН.

В частности Милованов сообщил, что после отставки правительства Гончарука получал предложения по работе от регуляторов, ОПУ и других органов власти. Стать советником главы ОП Ермака ему предложили несколько недель назад

Предложения государственных должностей разного уровня я получаю периодически начиная с 2014 года. После отставки правительства, такие предложения тоже бывали, и не только от Офиса Президента, но и от других органов власти, например регуляторов. Последнее предложение была сделана пару недель назад. Мне сложно сказать, почему я согласился. А почему нет? В позиции советника я могу только помочь”, — рассказал Милованов.

Он добавил, что надеется помочь принимать качественные государственные решения в области экономики и финансов.

Я экономист, ученый и практик. Работал министром, был в наблюдательном совете НБУ. Исследовал экономику, структуру институтов, Государственного управления. Разбираюсь в политической экономике, децентрализации, образовании и тому подобное. Ожидаю, что вопросы мне будут задавать в области моей экспертизы”, — добавил Милованов, объясняя советником в какой отрасли он будет у Ермака.

Напомним, вчера экс-министр Милованов заявил, что работает в ОП советником Ермака.

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Экс-министр Милованов заявил, что работает в ОП советником Ермака
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