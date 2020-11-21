Ексміністр Милованов заявив, що працює в ОП радником Єрмака
Водночас він продовжує залишатися президентом Київської школи економіки
Водночас він продовжує залишатися президентом Київської школи економіки
Ексміністр економіки Тимофій Милованов стверджує, що працює позаштатним радником глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Однак зарплати новоспечений радник не отримує.
Про це ексміністр написав на своїй сторінці в Facebook, інформує RegioNews.
"Насправді, я вже деякий час є позаштатним радником (без зарплати) Андрія Єрмака. І що це значить? Ви все знаєте, які виклики стоять перед державою: Covid, фінансування бюджету, відносини з міжнародними фінансовими організаціями. Сподіваюся, що мої знання будуть корисні вищому керівництву України ", — каже Милованов.
За його словами, він продовжує залишатися президентом Київської школи економіки.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що тесть Зеленського причетний до розкрадання коштів із COVID-фонду на дороги.
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