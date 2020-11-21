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21 листопада 2020, 14:00 39

Ексміністр Милованов заявив, що працює в ОП радником Єрмака

21 листопада 2020, 14:00 39
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Водночас він продовжує залишатися президентом Київської школи економіки
Водночас він продовжує залишатися президентом Київської школи економіки
Фото з відкритих джерел
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Ексміністр економіки Тимофій Милованов стверджує, що працює позаштатним радником глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Однак зарплати новоспечений радник не отримує.

Про це ексміністр написав на своїй сторінці в Facebook, інформує RegioNews.

"Насправді, я вже деякий час є позаштатним радником (без зарплати) Андрія Єрмака. І що це значить? Ви все знаєте, які виклики стоять перед державою: Covid, фінансування бюджету, відносини з міжнародними фінансовими організаціями. Сподіваюся, що мої знання будуть корисні вищому керівництву України ", — каже Милованов.

За його словами, він продовжує залишатися президентом Київської школи економіки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що тесть Зеленського причетний до розкрадання коштів із COVID-фонду на дороги.

Україна Офіс президента президент Міністерство радник
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