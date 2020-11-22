В ОПОРЕ сообщили о явке избирателей на участках по состоянию на 12 часов

Интегрированная явка избирателей по состоянию на 12 часов – 9,7%

Интегрированная явка избирателей по состоянию на 12 часов – 9,7%

Фото: Укринформ

Во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах в 12:00 составила 9,7% (погрешность - 0,5%).

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на гражданскую сеть ОПОРА.

Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине на это время явка составляла 13,5%. Во время повторного голосования 15 ноября явка избирателей в 7 городах на этот же час составила 8,6%.

Напомним, повторное голосование на выборах мэра происходит в 11 городах Украины: Днепропетровске, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Дрогобыче (Львовская область), Львове, Николаеве, Полтаве, Ровно, Черкассах.

По состоянию на 12 час существенных нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.