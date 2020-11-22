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У Слов`янську виборці роблять селфі біля урн, щоби отримати iPhone-12
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22 листопада 2020, 12:18 43

У Слов`янську виборці роблять селфі біля урн, щоби отримати iPhone-12

22 листопада 2020, 12:18 43
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Фото з виборчих дільниць викладають у соцмережах
Фото з виборчих дільниць викладають у соцмережах
Фото: ОПОРА
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У Слов‘янську на виборчих дільницях містяни фотографуються біля скриньок, беручи участь у розіграші iPhone 12, оголошеному однією з громадських організацій.

Про це пише RegioNews з посиланням на громадську мережу ОПОРА.

ОПОРА на дільницях та у соцмережах вже зафіксувала охочих сфотографуватися біля скриньок.

Напередодні другого туру виборів у Слов`янську громадська організація "Платформа Ініціатив "Теплиця" оголосила конкурс. За правилами, оголошеними у дописах на сторінках у Facebook та Instagram, необхідно взяти участь у голосуванні та зробити селфі біля скриньок.

В оголошенні є уточнення, що фото потрібно робити без бюлетеня. Селфі треба викладати на своїх сторінках у соцмережах з хештегом #Славянсквыбирает, а в понеділок відбудеться розіграш, головний приз якого – iPhone 12.

За рішенням організаторів, у конкурсі беруть участь мешканці міста віком від 18 до 45 років, вікові обмеження пояснюють необхідністю підняття активності участі у виборах саме категорії молоді.

Нагадаємо, ОПОРА зафіксувала рекламні плакати та сторінки у соцмережах з хештегом #качнидільницю. Молодих львів’ян закликають прийти на вибори 22 листопада, зробити селфі на тлі дільниці й розмістити його у соцмережах. Так можна стати учасником розіграшу найновіших моделей айфонів. До акції, ймовірно, долучене одне з комунальних підприємств Львівської міськради.

вибори Донецька область Слов`янськ ОПОРА другий тур
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