Миколаївська міська ТВК порушила терміни виготовлення і передачі бюлетенів для голосування у "другому турі"

Спостерігач ОПОРИ був присутній на прийманні і передачі бюлетенів у друкарні

Спостерігач ОПОРИ був присутній на прийманні і передачі бюлетенів у друкарні

Фото ОПОРА

У приватній типографії ФОП Бердник А. М. 19 листопада із порушенням термінів відбулися приймання та передача бюлетенів для повторного голосування на виборах Миколаївського міського голови 22 листопада.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ОПОРУ.

Усього було надруковано і передано 356 792 бюлетеня районним в місті ТВК від Миколаївської міської територіальної виборчої комісії, хоча постанова вищезазначеної комісії від 16 листопада передбачала друк 356 786 бюлетенів. Зміну кількості в міській ТВК ОПОРІ пояснили тим, що були подані уточнені дані щодо кількості виборців.

Також член міської ТВК Ігор Панков у присутності членів комісії та спостерігачів знищив форми для друку бюлетенів. Окрім того, були знищені браковані бюлетені.

В ОПОРІ наголошують, що відповідно до пункту 1 частини 1 статті 242 Виборчого кодексу України комісія мала забезпечити виготовлення не пізніш як за десять днів до дня голосування та отримати виготовлені виборчі бюлетені не пізніш як за дев'ять днів до дня голосування в упаковці підприємства-виготовлювача на підставі акта приймання-передачі за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

Оскільки повторне голосування у Миколаєві відбудеться 22 листопада, Миколаївська міська ТВК порушила термін виготовлення бюлетенів.

Окрім того, у пункті 3 Додатку до Постанови ЦВК від 28 жовтня 2020 року № 432 "Про роз’яснення щодо окремих питань організації підготовки та проведення повторного голосування..." зазначається, що, зокрема, частиною першою статті 242 Кодексу передбачено строки виготовлення та отримання виготовлених виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах.

Таким чином, день повторного голосування, який визначається у відповідному рішенні територіальної виборчої комісії, повинен припадати на неділю (в межах тритижневого строку після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування), до настання якої територіальна виборча комісія зможе забезпечити здійснення необхідних виборчих процедур у встановлені Кодексом строки, - стверджують в ОПОРІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд Миколаєва зобов’язав міську ТВК зареєструвати спостерігачів ОПОРИ.