На Закарпатті затримали місцевого жителя за підкуп виборців

За один голос пропонували 500 гривень

За один голос пропонували 500 гривень

В одному з міст Закарпаття спільними діями правоохоронців СБУ та поліції області на підкупі виборців викрито місцевого мешканця - займався скупкою голосів на користь одного з кандидатів на пост мера міста.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області

Так, слідчі з’ясували, що ужгородець налагодив механізм з підкупу виборців. За один голос, чоловік пропонував 500 гривень. До самої процедури реалізації підкупу зловмисник залучив голову правління одного з ОСББ. Останньому було доручено зібрати підписи мешканців, які б погодилися продати свій голос.

Зазначається, що правоохоронці затримали фігуранта під час передачі коштів у сумі 12 тисяч гривень. За таку суму він мав забезпечити одному з кандидатів 24 додаткові голоси на виборах.

В поліції зазначають, що встановлюють коло інших осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину.

Нагадаємо, раніше стали відомі результати виборів до Закарпатської обласної ради.