Николаевская городская ТИК нарушила сроки изготовления и передачи бюллетеней для голосования во "втором туре"

Наблюдатель ОПОРЫ присутствовал на приеме и передачи бюллетеней в типографии

Наблюдатель ОПОРЫ присутствовал на приеме и передачи бюллетеней в типографии

Фото ОПОРА

В частной типографии ФЛП Бердник А. М. 19 ноября с нарушением сроков состоялись прием и передача бюллетеней для повторного голосования на выборах Николаевского городского головы 22 ноября.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ОПОРУ.

Всего было напечатано и передано 356 792 бюллетеня районным в городе ТИК от Николаевской городской территориальной избирательной комиссии, хотя постановление вышеуказанной комиссии от 16 ноября предусматривало печать 356 786 бюллетеней. Изменение количества в городской ТИК ОПОРЕ объяснили тем, что были поданы уточненные данные по количеству избирателей.

Также член городской ТИК Игорь Панков в присутствии членов комиссии и наблюдателей уничтожил формы для печати бюллетеней. Кроме того, были уничтожены бракованные бюллетени.

В ОПОРЕ отмечают, что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 242 Избирательного кодекса Украины комиссия должна была обеспечить изготовление не позднее чем за десять дней до дня голосования и получить изготовленные избирательные бюллетени не позднее чем за девять дней до дня голосования в упаковке предприятия-изготовителя на основании акта приема-передачи по форме, установленной Центральной избирательной комиссией.

Поскольку повторное голосование в Николаеве состоится 22 ноября, Николаевская городская ТИК нарушила срок изготовления бюллетеней.

Кроме того, в пункте 3 Приложения к Постановлению ЦИК от 28 октября 2020 года № 432 "О разъяснении относительно отдельных вопросов организации подготовки и проведения повторного голосования..." отмечается, что, в частности, частью первой статьи 242 Кодекса предусмотрены сроки изготовления и получения изготовленных избирательных бюллетеней для голосования на местных выборах.

Таким образом, день повторного голосования, который определяется в соответствующем решении территориальной избирательной комиссии, должен приходиться на воскресенье (в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования), до наступления которого территориальная избирательная комиссия сможет обеспечить осуществление необходимых избирательных процедур в установленные Кодексом сроки, - утверждают в ОПОРЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что суд Николаева обязал городскую ТИК зарегистрировать наблюдателей ОПОРЫ.