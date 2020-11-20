13:59  20 ноября
Минздрав ежедневно увеличивает количество коек с подведенным кислородом, - Степанов
14:49  20 ноября
Зеленский уволил глав райгосадминистраций в шести областях
18:18  20 ноября
Оккупанты на Донбассе четыре раза сорвали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
20 ноября 2020, 20:24 14

Николаевская городская ТИК нарушила сроки изготовления и передачи бюллетеней для голосования во "втором туре"

20 ноября 2020, 20:24 14
Читайте також українською мовою
Наблюдатель ОПОРЫ присутствовал на приеме и передачи бюллетеней в типографии
Наблюдатель ОПОРЫ присутствовал на приеме и передачи бюллетеней в типографии
Фото ОПОРА
Читайте також
українською мовою

В частной типографии ФЛП Бердник А. М. 19 ноября с нарушением сроков состоялись прием и передача бюллетеней для повторного голосования на выборах Николаевского городского головы 22 ноября.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ОПОРУ.

Всего было напечатано и передано 356 792 бюллетеня районным в городе ТИК от Николаевской городской территориальной избирательной комиссии, хотя постановление вышеуказанной комиссии от 16 ноября предусматривало печать 356 786 бюллетеней. Изменение количества в городской ТИК ОПОРЕ объяснили тем, что были поданы уточненные данные по количеству избирателей.

Также член городской ТИК Игорь Панков в присутствии членов комиссии и наблюдателей уничтожил формы для печати бюллетеней. Кроме того, были уничтожены бракованные бюллетени.

В ОПОРЕ отмечают, что в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 242 Избирательного кодекса Украины комиссия должна была обеспечить изготовление не позднее чем за десять дней до дня голосования и получить изготовленные избирательные бюллетени не позднее чем за девять дней до дня голосования в упаковке предприятия-изготовителя на основании акта приема-передачи по форме, установленной Центральной избирательной комиссией.

Поскольку повторное голосование в Николаеве состоится 22 ноября, Николаевская городская ТИК нарушила срок изготовления бюллетеней.

Кроме того, в пункте 3 Приложения к Постановлению ЦИК от 28 октября 2020 года № 432 "О разъяснении относительно отдельных вопросов организации подготовки и проведения повторного голосования..." отмечается, что, в частности, частью первой статьи 242 Кодекса предусмотрены сроки изготовления и получения изготовленных избирательных бюллетеней для голосования на местных выборах.

Таким образом, день повторного голосования, который определяется в соответствующем решении территориальной избирательной комиссии, должен приходиться на воскресенье (в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о назначении повторного голосования), до наступления которого территориальная избирательная комиссия сможет обеспечить осуществление необходимых избирательных процедур в установленные Кодексом сроки, - утверждают в ОПОРЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что суд Николаева обязал городскую ТИК зарегистрировать наблюдателей ОПОРЫ.

ТИК Николаев выборы второй тур мэр
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Сумах ТИК признала Александра Лысенко победителем выборов мэра
20 ноября 2020, 19:55
В Комитете избирателей назвали три проблемы второго тура выборов из-за COVID-19
20 ноября 2020, 13:05
На Закарпатье задержали местного жителя за подкуп избирателей
20 ноября 2020, 10:26
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Сможет ли здравый смысл победить деньги олигарха: кого выберет Бердянск во втором туре
Второй тур в Ровно: соревнование двух "темных лошадок"
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »