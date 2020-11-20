У Сумах ТВК визнала Олександра Лисенка переможцем виборів мера
Він втретє став міським головою Сум
Він втретє став міським головою Сум
Сумська міська територіальна виборча комісія оголосила результати другого туру виборів міського голови, згідно із якими, чинний мер Сум Олександр Лисенко був переобраний на цю посаду.
Про це повідомляється на сайті Сумської міської ради, передає RegioNews.
Згідно із протоколом міської виборчої комісії, за Олександра Лисенка проголосували 26 446 виборців, це 60,32%.
За його опонента, кандидата від "Євросолідарності" Вадима Акперова віддали голоси 16 567 виборців, що становить 39,68%.
Лисенко був обраний мером Сум на позачергових виборах у травні 2014 року, а на чергових місцевих виборах у жовтні 2015 року був переобраний міським головою.
Нагадаємо, мер Сум Лисенко лідирує у другому турі виборів міського голови.
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