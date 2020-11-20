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20 листопада 2020, 16:58 4

Суд Миколаєва зобов’язав міську ТВК зареєструвати спостерігачів ОПОРИ

20 листопада 2020, 16:58 4
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16 листопада під час засідання Миколаївська міська ТВК не схвалила жодного рішення щодо реєстрації офіційних спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА
16 листопада під час засідання Миколаївська міська ТВК не схвалила жодного рішення щодо реєстрації офіційних спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА
Рixabay
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У Миколаєві суд зобов’язав міську ТВК зареєструвати офіційних спостерігачів від Громадянської мережі ОПОРА.

Як передає RegioNews, про це повідомив координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий.

"Миколаївський окружний адміністративний суд 19 листопада визнав протиправною бездiяльнiсть Миколаївської міської територіальної виборчої комісії та зобов’язав її зареєструвати офіційних спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 16 листопада під час засідання Миколаївська міська ТВК не прийняла жодного рішення щодо реєстрації офіційних спостерігачів Громадянської мережі ОПОРА. Тоді з 15 присутніх членів комісії дев’ятеро проголосували "за", п’ятеро – "проти", ще один утримався.

ОПОРА звернулась із позовом до Миколаївського окружного адміністративного суду.

Суд вирішив, що доводи позивача знайшли своє підтвердження при розглядi справи по cyті позову, а вiдпoвiдaч не довів пpoтилeжнe. Тож позов Громадянської мережі ОПОРА суд задовольнив повністю, визнавши протиправною бездiяльнiсть Миколаївської мiської територiальної виборчої комісії щодо неприйняття рiшення про реєстрацiю 23 офiцiйних спостерігачів ОПОРИ.

Також суд своїм рішенням зобов'язав міську ТВК зареєструвати спостерігачів за поданням від ОПОРИ та прийняти постанову про реєстрацію офіційних спостерігачів за цим поданням.

Окрім того, з відповідача буде стягнений судовий збiр у розмiрi 840,80 грн на рахунок Миколаївського окружного адміністративного суду.

Нагадаємо, раніше в ОПОРІ розповіли про найпоширеніші порушення під час другого туру місцевих виборів.

суд вибори Місцеві вибори ТВК ОПОРА
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