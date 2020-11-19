Цієї неділі обиратимуть мерів Львова, Черкас, Дніпра та ще восьми міст - ЦВК

У багатьох містах уже відбулись дебати між кандидатами

У багатьох містах уже відбулись дебати між кандидатами

Фото: flickr

У неділю, 22 листопада, відбудеться другий тур виборів міського голови в 11 містах.

Про це у Facebook повідомляє Центральна виборча комісія, передає RegioNews.

Цієї неділі 11 українських міст знову обиратимуть міських голів", - йдеться в повідомленні.

Повторно голосуватимуть у містах Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов'янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород та Черкаси.

У багатьох містах уже відбулись дебати. Сподіваємось, це допомагає визначитись з кандидатом і в неділю таки прийти ще раз на дільницю", - розповіли в ЦВК.

У Центрвиборчкомі також нагадали, що правила безпеки на виборчих дільницях залишаються незмінні: маска і особиста ручка, дотримання дистанції, а також окрема кабінка для голосування для виборців з ознаками захворювання.

Нагадаємо, ЦВК зобов'язав місцеву ТВК на Одещині призначити повторні вибори.