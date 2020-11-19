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19 листопада 2020, 16:24 8

Цієї неділі обиратимуть мерів Львова, Черкас, Дніпра та ще восьми міст - ЦВК

19 листопада 2020, 16:24 8
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У багатьох містах уже відбулись дебати між кандидатами
У багатьох містах уже відбулись дебати між кандидатами
Фото: flickr
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У неділю, 22 листопада, відбудеться другий тур виборів міського голови в 11 містах.

Про це у Facebook повідомляє Центральна виборча комісія, передає RegioNews.

Цієї неділі 11 українських міст знову обиратимуть міських голів", - йдеться в повідомленні.

Повторно голосуватимуть у містах Львів, Бердянськ, Дніпро, Дрогобич, Полтава, Миколаїв, Слов'янськ, Нікополь, Рівне, Ужгород та Черкаси.

У багатьох містах уже відбулись дебати. Сподіваємось, це допомагає визначитись з кандидатом і в неділю таки прийти ще раз на дільницю", - розповіли в ЦВК.

У Центрвиборчкомі також нагадали, що правила безпеки на виборчих дільницях залишаються незмінні: маска і особиста ручка, дотримання дистанції, а також окрема кабінка для голосування для виборців з ознаками захворювання.

Нагадаємо, ЦВК зобов'язав місцеву ТВК на Одещині призначити повторні вибори.

ЦВК Місцеві вибори голосування регіони Львів
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