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19 листопада 2020, 21:51 26

У Миколаєві "замінували" телеканал перед дебатами кандидатів на пост мера

19 листопада 2020, 21:51 26
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Дебати перенесли на завтра
Дебати перенесли на завтра
Фото Нацполіції
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Поліцейські в Миколаєві перевіряють анонімне повідомлення про замінування приміщення телеканалу, на якому цього вечора мали відбутися дебати переможців першого туру виборів міського голови

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Миколаївської області.

Поліція інформує, що сьогодні, 19 листопада, близько 19:00 до поліції надійшло повідомлення про замінування приміщення телеканалу на пр. Центральному.

Правоохоронці проводять перевірку приміщень на виявлення будь-яких предметів, що могли б становити загрозу життю та здоров’ю людей. Наразі таких предметів не виявлено.

Поліцейські перевіряють анонімне повідомлення про замінування приміщення телеканалу Сьогодні, 19 листопада, близько...

Posted by Поліція Миколаївської області on Thursday, November 19, 2020

Перевірку здійснюють вибухотехніки, кінолог зі службовим собакою, слідчо-оперативна група Заводського відділу поліції, рятувальники та медики. Також поліцейські встановлюють особу, яка повідомила про замінування.

Як пише "Суспільне", цього вечора мали відбутися теледебати переможців першого туру виборів - діючого міського голови Олександра Сєнкевича та представника ОПЗЖ Владислава Чайки. Представники Чайки запропонували перенести дебати на завтра, на що чинний мер погодився.

Як повідомлялося раніше, у Миколаєві другий тур виборів міського голови відбудеться 22 листопада.

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