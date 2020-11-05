У Миколаєві другий тур виборів міського голови відбудеться 22 листопада

Про це повідомив чинний мер Миколаєва

Про це повідомив чинний мер Миколаєва

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У другому турі за посаду міського голови Миколаєва змагатиметься чинний мер Олександр Сєнкевич (партія «Пропозиція») та Владислав Чайка – «Опозиційна платформа – За життя» (ОПЗЖ).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Олександра Сєнкевича.

Чинний Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що другий тури виборів міського голови Миколаєва відбудеться 22 листопада. Про це він сказав під час прямого ефіру на власній сторінці в мережі Facebook.

Незважаючи на все, другий тур повинен відбутися 22 листопада. Не ігноруйте, будь ласка, цей дургий тур і ці вибори, - сказав Сєнкевич.

Він також висловив надію, що цього разу явка буде більшою, адже 25 жовтня на виборчі дільниці прийшло лише трохи більше 28 відсотків виборців.

У другому турі за посаду Миколаївського міського голови змагатиметься чинний мер Олександр Сєнкевич (партія "Пропозиція") та Владислав Чайка – "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ).

Нагадаємо, в Одесі у другий тур виборів проходять Труханов і Скорик.