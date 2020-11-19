У Харкові "замінували" сервісний центр МВС
На місце прибули поліцейські та вибухотехніки
На місце прибули поліцейські та вибухотехніки
У поліцію повідомили про замінування двох адміністративних будівель у Харкові по вулиці Шевченка. Наразі правоохоронці перевіряють цю інформацію.
Про це інформує RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції.
На місце прибули поліцейські та вибухотехніки.
"Зараз за вказаними адресами працюють поліцейські підрозділи, здійснюється огляд приміщень та прилеглої території, а також проводиться евакуація громадян", - йдеться у повідомленні.
Харківське видання Newsroom зазначає, що однією з будівель є сервісний центр Міністерства внутрішніх справ.
Нагадаємо, у Запоріжжі СБУ затримала чоловіка, який "замінував" усі електростанції країни.
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