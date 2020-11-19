В Николаеве "заминировали" телеканал перед дебатами кандидатов на пост мэра

Дебаты перенесли на завтра

Дебаты перенесли на завтра

Фото Нацполиции

Полицейские в Николаеве проверяют анонимное сообщение о минировании помещения телеканала, на котором в этот вечер должны были состояться дебаты победителей первого тура выборов городского головы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Николаевской области.

Полиция информирует, что сегодня, 19 ноября, около 19:00 в полицию поступило сообщение о минировании помещения телеканала на пр. Центральном.

Правоохранители проводят проверку помещений на выявление каких-либо предметов, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью людей. На данное время таких предметов не обнаружено.

Поліцейські перевіряють анонімне повідомлення про замінування приміщення телеканалу Сьогодні, 19 листопада, близько... Posted by Поліція Миколаївської області on Thursday, November 19, 2020

Проверку осуществляют взрывотехники, кинолог со служебной собакой, следственно-оперативная группа Заводского отдела полиции, спасатели и медики. Также полицейские устанавливают личность, которая сообщила о заминировании.

Как пишет "Суспильне", в этот вечер должны были состояться теледебаты победителей первого тура выборов - действующего городского головы Александра Сєнкевича и представителя ОПЗЖ Владислава Чайки. Представители Чайки предложили перенести дебаты на завтра, на что действующий мэр согласился.

Как сообщалось ранее, в Николаеве второй тур выборов городского головы состоится 22 ноября.