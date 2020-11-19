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19 листопада 2020, 16:39 3

У КСУ заперечують, що їхня робота заблокована: коли судді відновлять засідання

19 листопада 2020, 16:39 3
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Перебуваючи на самоізоляції, судді продовжують вивчати та опрацьовувати матеріали справ до розгляду їх на засіданні КСУ
Перебуваючи на самоізоляції, судді продовжують вивчати та опрацьовувати матеріали справ до розгляду їх на засіданні КСУ
Фото з відкритих джерел
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У Конституційному суді України заперечують, що роботу суду заблокована. Суд відновить проведення пленарних засідань відразу після завершення лікування суддів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу КСУ.

У суді наголошують, що станом на сьогодні зафіксовані окремі діагностування захворювання на COVID-19 у декількох суддів.

"З метою недопущення розповсюдження захворюваності більшість суддів Конституційного суду України перебувають на самоізоляції та працюють дистанційно. Вказане зумовило відсутність кворуму для розгляду справ, що призвело до їх відкладення", - вказують у КСУ.

У суді звертають увагу, що, перебуваючи на самоізоляції, судді продовжують вивчати та опрацьовувати матеріали справ до розгляду їх на засіданні КСУ.

"Також наголошуємо, що жодних письмових чи усних повідомлень від суддів Конституційного суду про відмову брати участь у розгляді будь-яких справ немає. Відразу після завершення лікування та при наявності кворуму робота Конституційного суду України буде відновлена в повному обсязі", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував Раді припинити повноваження суддів Конституційного суду.

суд Україна Конституційний суд робота КСУ
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