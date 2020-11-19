Гуманітарна підгрупа ТКГ провела термінове засідання: про що домовились

Основним питанням для обговорення було розблокування роботи КПВВ і обмін полоненими

Основним питанням для обговорення було розблокування роботи КПВВ і обмін полоненими

Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 19 листопада, в режимі відеоконференції відбулось позачергове засідання Гуманітарної підгрупи Тристоронньої Контактної групи щодо врегулювання конфлікту в Донбасі.

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу ТКГ. Зазначається, що на переговорах вдалося узгодити нові технічні деталі щодо розблокування російською стороною роботи КПВВ у "Золоте" та "Щастя". "На жаль, попри пропозицію Української делегації, представників ОБСЄ, МЗС Франції та ФРН провести засідання політичної та безпекової підгруп російська сторона відмовилися", - наголосили в ТКГ. Нагадаємо, сьогодні українська делегація у Тристоронній контактній групі звернулася до російської сторони з пропозицією скликати позачергове засідання ТКГ.

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