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19 листопада 2020, 16:58 637

Мовний омбудсмен просить скасувати рішення про функціонування регіональних мов

19 листопада 2020, 16:58 637
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Закон про державну мову набув чинності влітку 2019 року
Закон про державну мову набув чинності влітку 2019 року
Фото з відкритих джерел
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Мовний омбудсмен Тарас Кремінь після виборів вимагає від деяких місцевих рад скасувати рішення про функціонування регіональних мов. Він також просить генпрокурора Ірину Венедіктову через суд скасувати відповідні рішення.

Про це інформує Regionews з посиланням на повідомлення на сторінці Facebook.

За його словами, попри скасування закону про основи державної мовної політики, регіональні мови фактично діють в окремих громадах Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Херсонської та Чернівецької областей.

"Згідно із законом (про забезпечення функціонування української мови як державної, ред.), всі органи влади і місцевого самоврядування повинні у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим законом, забезпечити приведення своїх нормативних актів у відповідність", - зазначив Кремінь.

Він також підкреслив, що окремі органи місцевого самоврядування досі ведуть діловодство українською мовою - це пряме порушення чинного закону.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до новообраних депутатів низки місцевих рад щодо...

Posted by Уповноважений із захисту державної мови on Thursday, November 19, 2020

Закон про державну мову набув чинності влітку 2019 року.

Нагадаємо, в Україні планують створити безкоштовні курси української мови.

Україна генпрокурор мова Омбудсмен указ
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