Зеленский отреагировал на петицию о доступной растаможке "евроблях"
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию по доступной растаможке автомобилей и завил, что комитет Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрел ряд законопроектов об изменениях в таможенных правилах.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.
По словам Зеленского, это проекты законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога" (№3704) и проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№3706).
По результатам проведенного обсуждения комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принято решение подготовить доработанный законопроект и с этой целью создать рабочую группу под председательством заместителя председателя комитета с привлечением к ее работе представителей Кабинета министров Украины", - говорится в ответе президента.
Зеленский также рассказал, что он обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с призывом содействовать работе указанной рабочей группы и наработке необходимых законодательных инициатив.
Напомним, нардепы снова хотят взяться за легализацию "евроблях": уже зарегистрировали законопроект.