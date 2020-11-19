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19 ноября 2020, 15:42 1004

Зеленский отреагировал на петицию о доступной растаможке "евроблях"

19 ноября 2020, 15:42 1004
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Петиция к президенту набрала почти 27 тысяч подписей
Фото: flickr
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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию по доступной растаможке автомобилей и завил, что комитет Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрел ряд законопроектов об изменениях в таможенных правилах.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

По словам Зеленского, это проекты законов "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога" (№3704) и проект закона "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" (№3706).

По результатам проведенного обсуждения комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принято решение подготовить доработанный законопроект и с этой целью создать рабочую группу под председательством заместителя председателя комитета с привлечением к ее работе представителей Кабинета министров Украины", - говорится в ответе президента.

Зеленский также рассказал, что он обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с призывом содействовать работе указанной рабочей группы и наработке необходимых законодательных инициатив.

Напомним, нардепы снова хотят взяться за легализацию "евроблях": уже зарегистрировали законопроект.

Владимир Зеленский Офис президента петиции авто евробляхи
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