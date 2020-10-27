Чинний мер Кременчука переміг у першому турі місцевих виборів
Він отримав 52,08 % голосів
Він отримав 52,08 % голосів
У м. Кременчук чинний міський голова Віталій Малецький переміг на чергових місцевих виборах у першому турі.
Про це передає Regionews з посиланням на пресслужбу Кременчуцької міськради.
Як оголосив голова Кременчуцької міської ТВК Руслан Бушман, за Малецького проголосували 27 995 виборців. На другому місці опинився Геннадій Іванян, який набрав 7012 голосів (13,04%), на третьому - Сергій Ярош - 5972 голосами (11,10%).
За новим виборчим кодексом, для обрання в першому турі кандидат на посаду міського голови у місті з населенням понад 75 тис. повинен набрати не менш ніж 50% + 1 голос.
Нагадаємо, у Полтаві голова ДВК залишила мішки з виборчими бюлетенями на вулиці та пішла.
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