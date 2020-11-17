Чиновники "Укрзализныци" разворовали 58 млн на фиктивном ремонте поездов
На "Укрзализныце" разоблачили организаторов схемы фиктивного ремонта дизельных поездов, которые присваивали бюджетные деньги.
Об этом сообщает сайт Офиса генпрокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, чиновники "Укрзализныци" завладели бюджетными средствами при организации капитального ремонта дизель-поездов для пригородных перевозок.
В 2015-16 годах они привлекли фиктивные предприятия и составили ложные документы о проведении модернизации более 20 поездов, хотя эти работы нельзя было провести из-за отсутствия на предприятии-исполнителю необходимых специалистов и оборудования. В рамках сделки они перевели деньги со счетов "Укрзализныци" предприятию-исполнителю, а часть оказалась на счетах фиктивных фирм", - говорится в сообщении.
Как сообщают правоохранители, чиновники нанесли убытки "Укрзализныце" на сумму более 58,6 миллионов гривен. Сегодня, 17 ноября, подозреваемым открыли материалы дела. Досудебное расследование этого дела завершено.
Среди фигурантов - бывший и.о. руководителя одного из предприятий "Укрзализныци" и его бывшие заместители, а также бывшие и действующие руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, начальники производственных подразделений депо региональных филиалов "Укрзализныци".
Напомним, масштабную контрабанду сигарет на 20 млн грн заблокировали в Одесском торговом порту.