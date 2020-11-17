Чиновники "Укрзализныци" разворовали 58 млн на фиктивном ремонте поездов

Они привлекли фиктивные предприятия и составили ложные документы о ремонте поездов

Они привлекли фиктивные предприятия и составили ложные документы о ремонте поездов

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает сайт Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновники "Укрзализныци" завладели бюджетными средствами при организации капитального ремонта дизель-поездов для пригородных перевозок.

В 2015-16 годах они привлекли фиктивные предприятия и составили ложные документы о проведении модернизации более 20 поездов, хотя эти работы нельзя было провести из-за отсутствия на предприятии-исполнителю необходимых специалистов и оборудования. В рамках сделки они перевели деньги со счетов "Укрзализныци" предприятию-исполнителю, а часть оказалась на счетах фиктивных фирм", - говорится в сообщении.

Как сообщают правоохранители, чиновники нанесли убытки "Укрзализныце" на сумму более 58,6 миллионов гривен. Сегодня, 17 ноября, подозреваемым открыли материалы дела. Досудебное расследование этого дела завершено.

Среди фигурантов - бывший и.о. руководителя одного из предприятий "Укрзализныци" и его бывшие заместители, а также бывшие и действующие руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, начальники производственных подразделений депо региональных филиалов "Укрзализныци".

Напомним, масштабную контрабанду сигарет на 20 млн грн заблокировали в Одесском торговом порту.