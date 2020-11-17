17:15  17 ноября
Рада прекратила полномочия нардепа от "Слуги народа" Андрийовича
16:51  17 ноября
Умер народный артист Украины Роман Виктюк
17:58  17 ноября
Оккупанты на Донбассе обстреляли наших бойцов вблизи Новотроицкого, в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
17 ноября 2020, 19:11 36

Чиновники "Укрзализныци" разворовали 58 млн на фиктивном ремонте поездов

17 ноября 2020, 19:11 36
Читайте також українською мовою
Они привлекли фиктивные предприятия и составили ложные документы о ремонте поездов
Они привлекли фиктивные предприятия и составили ложные документы о ремонте поездов
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На "Укрзализныце" разоблачили организаторов схемы фиктивного ремонта дизельных поездов, которые присваивали бюджетные деньги.

Об этом сообщает сайт Офиса генпрокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, чиновники "Укрзализныци" завладели бюджетными средствами при организации капитального ремонта дизель-поездов для пригородных перевозок.

В 2015-16 годах они привлекли фиктивные предприятия и составили ложные документы о проведении модернизации более 20 поездов, хотя эти работы нельзя было провести из-за отсутствия на предприятии-исполнителю необходимых специалистов и оборудования. В рамках сделки они перевели деньги со счетов "Укрзализныци" предприятию-исполнителю, а часть оказалась на счетах фиктивных фирм", - говорится в сообщении.

Как сообщают правоохранители, чиновники нанесли убытки "Укрзализныце" на сумму более 58,6 миллионов гривен. Сегодня, 17 ноября, подозреваемым открыли материалы дела. Досудебное расследование этого дела завершено.

Среди фигурантов - бывший и.о. руководителя одного из предприятий "Укрзализныци" и его бывшие заместители, а также бывшие и действующие руководители подразделений пригородных пассажирских перевозок, начальники производственных подразделений депо региональных филиалов "Укрзализныци".

Напомним, масштабную контрабанду сигарет на 20 млн грн заблокировали в Одесском торговом порту.

Офис генпрокурора Укрзализныця уголовное дело бюджет коррупция
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Заместитель Кернеса Овинникова выделила землю своему сыну: в СМИ появились документы
17 ноября 2020, 15:37
Разворовывание COVID-фонда: экс-советник Ермака анонсировал новые подробности
16 ноября 2020, 18:23
ГБР объявило о завершении расследования изнасилования в Кагарлыке
16 ноября 2020, 17:16
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы в Мелитополе: кто будет руководить городом вместо новоизбранного мэра Федорова
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Кировоградский облсовет
Все публикации »
Виктор Балога
Игорь Попов
Виктор Таран
Все блоги »