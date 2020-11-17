У Полтаві патрульні збили на смерть пішохода

Чоловік перебігав дорогу

Чоловік перебігав дорогу

Фото: Нацполіція

У Полтаві машина патрульної поліції на смерть збила пішохода. За попередніми даними, чоловік перебігав дорогу.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань, пише RegioNews.

Зазначається, що патрульний на службовому автомобілі Skoda Rapid скоїв наїзд на пішохода, який раптово вибіг на проїжджу частину.

"Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям. Пішохід помер у кареті швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, яке спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України). Зараз вирішується питання про арешт машини, призначено ряд спеціальних експертиз.

Нагадаємо, 11 листопада у Дніпрі зіткнулися 5 авто, загинула людина.