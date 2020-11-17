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17 листопада 2020, 16:27 654

Підприємці штурмують Верховну Раду, відбуваються сутички з поліцією

17 листопада 2020, 16:27 654
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Рада не підтримала відстрочку касових апаратів для ФОПів
Рада не підтримала відстрочку касових апаратів для ФОПів
Фото: РБК
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Під будівлею Верховної Ради відбуваються сутички активістів, які мітингують за відтермінування запровадження РРО для ФОПів, із правоохоронцями.

Про це повідомляють журналісти з місця події, передає RegioNews.

Таку реакцію учасників акції протесту викликав провал голосування дупутатами за відтермінування обов'язкового встановлення касових апаратів для малого бізнесу.

Учасники акції протесту прорвали кордон і намагаються потрапити до будівлі Верховної Ради, їх стримує поліція та бійці Нацгвардії.

Як повідомляє наш журналіст, атаки відбувалися з декількох точок. Штурм почав один з організаторів мітингу. Він переліз через паркан. Поки ФОПівці не змогли зайти в будівлю парламенту”, - пише Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Протестувальники спробували прорватися до будівлі Ради, але їх не пропустили силовики. Після загострення ситуації кордон правоохоронців посилили додатковими загонами силовиків.

Нацгвардійці і поліція відтісняють великими силами протестуючих від паркану.

Нагадаємо, у Києві під Радою стались сутички на мітингу підприємців, протестувальники виступають проти введення касових апаратів.

Київ поліція Верховна Рада штурм зіткнення підприємці
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