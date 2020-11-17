Мітингуючі під Радою підприємці розходяться

Домовилися шукати вирішення проблем разом з нардепами

Домовилися шукати вирішення проблем разом з нардепами

Фото РБК Україна

ФОПи домовилися з нардепами разом шукати вихід із ситуації, а поліція не стала затримувати мітингувальників. Люди вже розходяться, але організатори обіцяють привести наступного разу втричі більше підприємців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

Як заявив під Радою один з організаторів протесту, з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамией досягнута домовленість про проведення консультацій з вирішення проблеми - відстрочення запровадження касових апаратів для бізнесу. Питання буде узгоджуватися з усіма фракціями парламенту.

Крім того, в. о. спікера парламенту Олена Кондратюк обіцяла 4 грудня винести на розгляд законопроєкти, спрямовані на допомогу ФОПам. Мітингувальники також заявили про відсутність серед них затриманих. На одну людину тільки склали адмінпротокол.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підприємці штурмують Верховну Раду, відбуваються сутички з поліцією.